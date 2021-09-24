中職／黃敬瑋錯過接殺差點釀大錯 曾總：緊張難免出錯

賽前說著「就等1支鳥安」，黃柏豪差一點就在今天9局下如願以償，一顆經重播後確定落在邊線外的球，讓味全龍隊錯過追平，樂天桃猿隊以8：6驚險擊敗龍隊賽後，總教練曾豪駒談到黃敬瑋差點釀成大錯的漏接，認為緊張時難免會出錯。

猿隊此役帶著8：2領先進入9局下，推出蘇俊璋把關最後1局，兩出局後連兩保送弄成滿壘，王躍霖接手後第2球就被吉力吉撈．鞏冠敲出滿貫砲，兩隊僅剩2分差距。

王躍霖接續被敲兩安打，逼得猿隊還是必須推出近期出賽頻繁的終結者豪勁，面對黃柏豪的打席，遭他掃向左外野邊線，左外野手黃敬瑋錯過這記接殺，原先被判是落在線上的安打，龍隊跑回2分追平，但經由重播後改判為界外，黃柏豪回到打擊區上，「降級」為一支內野安打。

黃敬瑋錯過接殺差點釀成大錯，曾豪駒表示，「當然跟風也有關係，但一開始賽前練習就對風向有掌握，比賽難免在緊張時，判斷上會有點出錯。」

談到9局的亂流，曾豪駒表示，「還沒到9局結束都要戰戰競競，俊璋投球一開始有處理起來，後面有受到好壞球影響，躍霖上去也沒把煞車踩住，這個要再檢討一下，還好最後結果是好的，沒有造成後續傷害，就是好的結果。」

他也解釋9局的投手調度，因為近期豪勁比較疲勞，手有一點瘀青，所以原本希望今天可以不要用到豪勁，才會在滿壘時先推出王躍霖。