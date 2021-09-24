中職／尋獲「18年的郭永維」 一棒3分狙擊王維中
樂天桃猿隊今天歷經9局下驚魂，以8：6擊敗味全龍隊，郭永維第2局滿壘時敲出二壘打，一棒讓王維中失血3分堪稱重傷害，也獲選單場MVP，他賽後透露在延賽期間找回「2018年的郭永維」，成為復賽後蛻變的關鍵。
龍隊今天在天母展開與猿隊的3連戰，首戰由王維中把關，他在前兩局保送首位打者都出事，第1局由廖健富的安打為猿隊首開紀錄，第2局在滿壘時被郭永維掃出二壘打清壘，一棒搞丟3分，朱育賢在5局再以高飛犧牲打建功，讓王維中丟掉第5分。
郭永維指出，昨天睡前有看王維中的影片，研究他的投球，「他是很準的投手，一定不會落差太大，只要我有設定到的好球來就攻擊。」
郭永維在7月13日復賽後的打擊率有3成24，打擊狀況絕佳，他也透露這段時間的自我尋找過程。
「有找回我18年打擊時的感覺，放手一博。」郭永維賽後提到，過去兩年來，一直找不到2018年時的打擊感覺，在延賽的兩個月期間，透過影片去尋找，「停賽那時候，突然間找到了，隊內熱身賽時，感覺就慢慢回來了，很熟悉又很陌生，現在就是照著那個感覺去走。」
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