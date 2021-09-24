中職／鞏冠滿貫砲嚇壞猿隊 曾總：被棒球之神上一課

樂天桃猿隊打「龍王」王維中很有心得，今天再從他手中5局打下5分，比賽歷經9局下吉力吉撈．鞏冠的滿貫砲嚇出猿隊一身冷汗，終場仍以8：6險勝味全龍隊，總教練曾豪駒賽後說：「又讓棒球之神上了一課」。

龍隊與猿隊今天在天母展開3連戰，首戰由王維中把關，前兩局保送首位打者都出事，第1局由廖健富的安打為猿隊首開紀錄，第2局在滿壘時被郭永維掃出二壘打清壘，一棒搞丟3分，朱育賢在5局再以高飛犧牲打建功，讓王維中丟掉第5分。

王維中最終投完5局共用91球，被敲6安打、失5分都是責失分，有3次保送、2次三振，3場對上猿隊合計15局失15分（責失12分），對戰防禦率7.20。

猿隊洋投歐飛登先發6局失2分，已連續5場演出優質先發，對戰龍隊6場（4場先發），取得5勝0敗，本季8勝入袋有過半是「刷」龍隊。

龍隊打到9局下為戰局再添另一波高峰，蘇俊璋登板搞成滿壘，王躍霖接手後第2球就被吉力吉撈．鞏冠敲出滿貫砲，讓戰線一度緊繃，最終還是必須推出終結者豪勁，還歷經黃柏豪差點壓線的追平安打經重播後確定在線外而不算，猿隊從大勝搞到驚險贏球。

曾豪駒賽後第一句話就是「又讓棒球之神上了一課」，他表示，「還沒到九局結束都要戰戰競競，俊璋投球一開始有處理起來，後面有受到好壞球影響，躍霖上去也沒把煞車踩住，這個要再檢討一下，還好最後結果是好的，沒有造成後續傷害，就是好的結果。」

猿隊靠著這波6連不敗，加上同日統一獅隊輸球，獅、猿並列下半季榜首，曾豪駒對此表示，「一場一場來，現在才20幾場、還早，還是要把每場內容做好。」

曾豪駒也稱讚歐飛登近期的好投，「歐飛登整體狀況越來越穩定的趨勢，這幾場投下來，是我們最好的投手，也感謝他這陣子為我們拿那麼多勝利。」