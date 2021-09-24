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中職／8局失2分擒獅 德保拉奪第13勝站上三冠王

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季原本對統一獅隊一勝難求，不過昨天呂彥青先發拿下勝利，今天德保拉也繳出8局失2分的好投，以5：3擊敗獅隊，拿下二連勝。

扣掉新軍味全龍隊，德保拉來台兩年對獅隊投起來特別有一套，今天也延續水準，95球投完8局，被敲4支安打，丟掉2分，第1分在6局上，開局被連敲兩安，隨後獅隊兩次滾地推進換回1分，另1分則在9局續投時。

前8局投完，德保拉才用了93球，大有機會挑戰生涯第3次完投，不過9局投出的第二球就被陳傑憲敲出三壘打，也就退場休息，最後陳傑憲也回來得分，值得一提的是，德保拉前兩次完投剛好都是對獅隊投出。

9局接手的吳俊偉雖然投出3次三振，守住勝利，但中間夾著蘇智傑二壘打、張偉聖一壘打，丟掉德保拉的1分，自己也丟掉1分。

好在兄弟打線打回來的分數夠，2局下江坤宇在2出局、二三壘有人時，從胡智為手中敲出二壘打，一口氣打下2分，另外陳家駒、曾頌恩、陳子豪也各敲回1分打點。

德保拉收下本季第13勝（3敗），與獅隊布雷克並列聯盟第一，加上146次三振、防禦率1.91獨居第一，搶占聯盟三冠王。

獅隊先發投手胡智為雖然投滿6局，用球數110顆、7次三振也都是個人新高，不過被敲6支安打另有3次保送，丟掉4分而吞下第3敗（1勝）。

中信兄弟隊游擊手江坤宇今天敲出關鍵安打，帶有2分打點。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊游擊手江坤宇今天敲出關鍵安打，帶有2分打點。圖／中信兄弟隊提供

德保拉 陳傑憲 胡智為

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