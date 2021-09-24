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日職／連8場無失分 宋家豪驚險收下第4次救援成功

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天隊宋家豪。 報系資料照
樂天隊宋家豪。 報系資料照

日本職棒樂天隊今天以4：3擊敗歐力士隊，9局登板的宋家豪出現三壘有人危機，但游擊手山崎剛的美技守備幫忙，守住1分領先，也收下個人本季第4次救援成功。

樂天王牌投手則本昂大7.1局失3分的優質先發，加上島内宏明2安、2打點帶動下，全隊敲出9支安打，給予4分支援，也取得1分的寶貴領先。

4：3的局面交給宋家豪，他在9局登板先被西村凌敲出安打，接著代跑的佐野皓大盜壘成功後，又犧牲推進上三壘，宋家豪先讓若月健矢敲出三壘滾地出局，但被福田周平敲出強勁滾地，還好山崎剛成功攔截，傳往一壘抓下最後一個出局數。

宋家豪總計用15球投完1局，被敲1支安打，沒有失分，最快球速是對福田周平投出的155公里，從9月4日對西武隊開始，連續8場沒有失分，期間中繼、救援兩個角色都當過。

宋家豪 樂天

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