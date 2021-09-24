日職／吳念庭敲雙安、三度上壘 王柏融遇左投被換下場

西武隊吳念庭持續「公務員」型穩定表現，今天敲出雙安、三度上壘，延續連8場上壘的好表現，火腿隊王柏融則是3打數未敲安。

吳念庭是此戰西武唯一敲出雙安的打者，但沒有打點、沒有得分，反而是岸潤一郎的兩分砲先馳得點，中村剛也也貢獻一支陽春砲，最終以5：4擊敗羅德隊。

吳念庭今天擔任第八棒、左外野手，3局首打席敲出二壘滾地出局，不過4局、6局都敲出安打，8局則選到四壞保送，總計3打數敲出2安打，打擊率上升到2成63。

吳念庭近期表現穩定，8場比賽一共26打數敲出9支安打，其中有2支是全壘打，另有3次四壞保送。

王柏融則中斷連兩場敲安，火腿隊今天靠著羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）、近藤健介以及清水優心三發全壘打，以4：1擊敗軟銀隊。

不過擔任第五棒、指定打擊的王柏融，第2局、4局都敲出左外野飛球出局，6局面對左投古谷優人，結果敲出雙殺打，8局軟銀推出左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），王柏融被代打換下。

前兩場各敲1安打的王柏融，今天總計3打數無安打，打擊率下修到2成37，面對左投23打數2安打、僅0.086的打擊率，仍是一大課題。