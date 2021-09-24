聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／吳念庭敲雙安、三度上壘 王柏融遇左投被換下場
西武隊吳念庭持續「公務員」型穩定表現，今天敲出雙安、三度上壘，延續連8場上壘的好表現，火腿隊王柏融則是3打數未敲安。
吳念庭是此戰西武唯一敲出雙安的打者，但沒有打點、沒有得分，反而是岸潤一郎的兩分砲先馳得點，中村剛也也貢獻一支陽春砲，最終以5：4擊敗羅德隊。
吳念庭今天擔任第八棒、左外野手，3局首打席敲出二壘滾地出局，不過4局、6局都敲出安打，8局則選到四壞保送，總計3打數敲出2安打，打擊率上升到2成63。
吳念庭近期表現穩定，8場比賽一共26打數敲出9支安打，其中有2支是全壘打，另有3次四壞保送。
王柏融則中斷連兩場敲安，火腿隊今天靠著羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）、近藤健介以及清水優心三發全壘打，以4：1擊敗軟銀隊。
不過擔任第五棒、指定打擊的王柏融，第2局、4局都敲出左外野飛球出局，6局面對左投古谷優人，結果敲出雙殺打，8局軟銀推出左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），王柏融被代打換下。
前兩場各敲1安打的王柏融，今天總計3打數無安打，打擊率下修到2成37，面對左投23打數2安打、僅0.086的打擊率，仍是一大課題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言