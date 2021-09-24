快訊

獨／高鐵今收炸彈恐嚇信「時間地點未知」 證實已報警

五倍券紙本預定明日開跑！經濟部提醒：綁數位不能反悔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭敲雙安、三度上壘 王柏融遇左投被換下場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭今天敲雙安。 資料照(擷圖自推特)
吳念庭今天敲雙安。 資料照(擷圖自推特)

西武隊吳念庭持續「公務員」型穩定表現，今天敲出雙安、三度上壘，延續連8場上壘的好表現，火腿隊王柏融則是3打數未敲安。

吳念庭是此戰西武唯一敲出雙安的打者，但沒有打點、沒有得分，反而是岸潤一郎的兩分砲先馳得點，中村剛也也貢獻一支陽春砲，最終以5：4擊敗羅德隊。

吳念庭今天擔任第八棒、左外野手，3局首打席敲出二壘滾地出局，不過4局、6局都敲出安打，8局則選到四壞保送，總計3打數敲出2安打，打擊率上升到2成63。

吳念庭近期表現穩定，8場比賽一共26打數敲出9支安打，其中有2支是全壘打，另有3次四壞保送。

王柏融則中斷連兩場敲安，火腿隊今天靠著羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）、近藤健介以及清水優心三發全壘打，以4：1擊敗軟銀隊。

不過擔任第五棒、指定打擊的王柏融，第2局、4局都敲出左外野飛球出局，6局面對左投古谷優人，結果敲出雙殺打，8局軟銀推出左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），王柏融被代打換下。

前兩場各敲1安打的王柏融，今天總計3打數無安打，打擊率下修到2成37，面對左投23打數2安打、僅0.086的打擊率，仍是一大課題。

王柏融 吳念庭

延伸閱讀

日職／吳念庭好忙！代言拯救獅子開轟 對宋家豪也敲安

日職／王柏融對左投敲安 宋家豪解決吳念庭奪救援成功

日職／吳念庭敲雙安突破山本由伸 王柏融4打數無安打

日職／王柏融近4戰9分打點 吳念庭安打後西武唯一得分

相關新聞

中職／暴力猿吃定龍王 王維中對戰防禦率飆到7.20

「龍王」王維中就是搞不定樂天桃猿隊，今天先發5局丟掉5分都是責失分，寫下他在中職單場責失最多分的一戰，本季3會猿隊，對戰...

日職／連8場無失分 宋家豪驚險收下第4次救援成功

日本職棒樂天隊今天以4：3擊敗歐力士隊，9局登板的宋家豪出現三壘有人危機，但游擊手山崎剛的美技守備幫忙，守住1分領先，也...

日職／吳念庭敲雙安、三度上壘 王柏融遇左投被換下場

西武隊吳念庭持續「公務員」型穩定表現，今天敲出雙安、三度上壘，延續連8場上壘的好表現，火腿隊王柏融則是3打數未敲安。

中職／陳冠宇拚首勝碰上徐若熙 曾總：值得看！

旅外海歸投手的勝場陸續開張，僅剩樂天桃猿隊陳冠宇還在尋求首勝，第5度登板將在明天與味全龍隊「怪物新人」徐若熙同場交鋒，猿...

中職／有點累又不會太累 豪勁中斷紀錄問題出在控球

樂天桃猿隊終結者豪勁中止連25場無失分的聯盟紀錄後，接著連兩場掉分，回顧中斷紀錄之戰，他坦言確實感覺有點累，但既然決定上...

日職／軟銀陷B段班仍肯定帶兵評價 工藤公康有望續掌兵符

過去締造日本一四連霸的福岡軟體銀行鷹，本季目前戰績卻一直在B段班遊走，勝率不到五成。低迷的表現讓許多人質疑，是不是受到教練團調度影響，未能充分發揮球隊戰力。不過最近日本媒體披露，即使今年成績不理想，軟銀球團仍肯定總教練工藤公康的執教功力，選擇與他續約的可能性很高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。