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中職／暴力猿吃定龍王 王維中對戰防禦率飆到7.20

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王維中先發5局失5分全是責失分，寫下中職生涯單場責失分最多的一戰。記者林伯東／攝影
王維中先發5局失5分全是責失分，寫下中職生涯單場責失分最多的一戰。記者林伯東／攝影

「龍王」王維中就是搞不定樂天桃猿隊，今天先發5局丟掉5分都是責失分，寫下他在中職單場責失最多分的一戰，本季3會猿隊，對戰防禦率高達7.20。

味全龍隊今天在天母展開與猿隊的3連戰，首戰由王維中把關，他在前兩局保送首位打者都出事，第1局由廖健富的安打為猿隊首開紀錄，第2局在滿壘時被郭永維掃出二壘打清壘，一棒搞丟3分，朱育賢在5局再以高飛犧牲打建功，讓王維中丟掉第5分。

王維中最終以91球、完成5局先發任務，被敲6安打、失5分，有3次保送、2次三振，退場時球隊以2：5落後，以敗投資格退場。

王維中前兩次對上猿隊，合計10局失10分（責失7分），今天再度碰頭還是吃癟，再添5分責失分，對戰防禦率7.20，遠不如對戰富邦悍將隊的0.82、統一獅隊的1.57及中信兄弟隊的2.37。

王維中 樂天桃猿

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