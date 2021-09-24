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中職／邦交國駐台大使來天母開球 看棒球想起家鄉

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏·哈菁絲（中）擔任開球嘉賓，與吳東融、台北市副市長蔡炳坤合照。圖／味全龍隊提供
聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏·哈菁絲（中）擔任開球嘉賓，與吳東融、台北市副市長蔡炳坤合照。圖／味全龍隊提供

今天的天母棒球場，很國際化，味全龍隊邀請聖克里斯多福及尼維斯國駐台大使哈菁絲（Jasmine E. Huggins Esq.）開球，她也是史上第一位為中職開球的邦交國大使。

聖克里斯多福及尼維斯國位於加勒比海東南部，今年的9月19日是獨立建國第38年，中華民國為聖國第一個邦交國，兩國建交以來，在農業、教育、科技及文化等各領域，都有非常密切的合作，雙方關係穩定。

為慶賀友邦建國，台北市政府特別邀請聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲至天母棒球場開球，希望透過振奮人心的體育活動，展現台灣熱情以及雙方深刻的情誼。

哈菁絲自2008年即擔任聖國駐台大使，竭力為兩國的經濟及文化關係搭橋，為了此次開球任務，昨天先與同事練習了30分鐘，她對表現有點不太滿意，她笑說方向是正確的，但原本希望可以直直投進捕手手套，卻丟了一顆大曲。

哈菁絲表示，棒球與她的國家盛行的英式板球相似，看棒球讓她有想起家鄉的感覺，她也笑說自己也喜歡足球，「但只有世界盃期間喜歡」。

職棒8年曾邀多明尼加大使開球，但最後不克出席，哈菁絲今天以聖克里斯多福及尼維斯國駐台大使的身分擔任開球嘉賓，成為邦交國大使為中職開球第一人。

棒球 中職 味全龍

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