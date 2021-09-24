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中職／有情緒代表在意 曾豪駒盼張喜凱更沉穩

中央社 / 台北24日電
桃猿投手張喜凱。 報系資料照
桃猿投手張喜凱。 報系資料照

中職樂天桃猿隊投手張喜凱19日先發出賽拿下勝投，但過程中因暗號搭配不順暢有情緒。總教練曾豪駒表示，有情緒起伏代表在乎結果，也一直鼓勵他，能控制情緒才能控制全場。

中職樂天桃猿隊下勾投手張喜凱本季受到重用，進入球隊先發投手輪值，季初曾不滿主審好球帶、出現較大的情緒起伏，19日與富邦悍將隊比賽，5局壘上有人、面對林益全打席，與捕手暗號搭配不順暢，多次搖頭、情緒有點波動。

張喜凱19日先發出賽，總計用104球投6局，被敲4支安打，投出5次三振，失掉3分責失分，拿下勝投。

總教練曾豪駒表示，張喜凱情緒有起伏，但也是好事，「有情緒代表你在乎結果，很多年輕選手都會有類似的狀況」，但曾豪駒也提到，年輕球員就是需要經過歷練，經過失敗、看著別人怎麼做，也能學習成長。

曾豪駒舉陣中另外一名側投手黃子鵬為例，提到黃子鵬剛上一軍時也會有一些情緒，但目前看來，黃子鵬在場上無論好壞，已經不太會露出太大的表情，投手就是需要比其他人更成穩，才有辦法掌控局面。

曾豪駒談起張喜凱19日與捕手間的搭配，提到可能是暗號配合沒有這麼順暢，局間和退場後，投手教練許銘傑和自己都有提醒張喜凱。

曾豪駒表示，當下是有危機的時候，因為在意難免有情緒，「但也鼓勵他，你的能力做得到，不要被負面想法控制，有辦法控制情緒才能掌控全場。」

張喜凱 曾豪駒 樂天桃猿

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