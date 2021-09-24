中職／陳冠宇拚首勝碰上徐若熙 曾總：值得看！

旅外海歸投手的勝場陸續開張，僅剩樂天桃猿隊陳冠宇還在尋求首勝，第5度登板將在明天與味全龍隊「怪物新人」徐若熙同場交鋒，猿隊總教練曾豪駒說：「一場值得看的比賽」。

陳冠宇投了4場一勝難求，至少完成吃局數的任務，最少都投了5.1局，但場場挨轟也屢為戰情帶來重傷害，4場比賽被敲了6發全壘打。

陳冠宇明天將首度對上龍隊，與徐若熙同場過招，挑戰首勝還是有不小的難關要過，曾豪駒也預期將是一場精采的比賽。

曾豪駒表示，「冠宇的壓力一定會有，每個人都會在乎成績。」他認為雖然陳冠宇的勝投尚未進袋，但「過程中有展現出好的東西」。他進一步指出，陳冠宇4場以來都有看到配球策略的改變，對中職打者也越來越熟悉，勝投自然會慢慢進來。

首輪指名的旅外投手，富邦悍將隊狀元江少慶的勝場最早開張，在第2場先發取得首勝，統一獅隊胡智為、中信兄弟隊呂彥青都在第5場出賽、第4場先發入袋，只剩陳冠宇還在尋求首勝。