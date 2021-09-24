快訊

美阿拉斯加發生規模6.3地震 震源深度50公里

五倍券紙本券明日開放預約 3管道登記流程一次看

中職／邱丹復賽後越打越好 不怕失敗、不滿足於現況

中央社 / 台北24日電
邱丹。 報系資料照
邱丹。 報系資料照

中職樂天桃猿隊外野手邱丹7月復賽後越打越好，總教練曾豪駒點出主要是想法上的改變，不害怕失敗、不滿足現況；邱丹則自評「敢主動攻擊」是最大的差別，後續課題是如何維持。

樂天桃猿隊21歲外野手邱丹把握機會、越打越好，以7月13日復賽分界，停賽前邱丹本季一軍打出19支安打、貢獻7分打點，打擊率2成07，復賽後到今天賽前，一軍總計打出35支安打、2發全壘打，貢獻23分打點，打擊率3成27。

邱丹近期表現不錯，總教練曾豪駒點出最主要的差別，年輕球員都容易犯錯誤、患得患失，對於比賽的狀況掌握沒有非常清楚，容易去想該怎麼打、失敗了怎麼辦，把結果放在前面。

近期的好表現，曾豪駒認為主要是邱丹先把過程可以做的掌握好，他也提到，年輕選手會害怕失敗、失去機會，有時候反而把自己限制住，「應該要跳脫框架、就是有能力才會把他們叫上來。」

邱丹自評還不算站穩外野，曾豪駒提到，邱丹確實在技術上還有一些細節要去磨練、成長，也希望透過一次次的失敗學習養分，距離站穩先發確實還有一段距離，「不管選手還是教練，最怕就是滿足現況。」

邱丹表示，在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延賽的2個月期間，教練團有幫忙技術上的微調，主要是揮棒軌跡縮短，近期可以有不錯的表現，最大的差別是比較敢主動去攻擊，心態上更積極、不會去等待，也不會因為結果受到太大的影響。

邱丹坦言，先前上到一軍確實會因為害怕失敗、失去先發機會，但後來轉念，結果沒辦法掌握，只能把過程做好、結果自會產生。

曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／江少慶優質先發贏不了 悍將對戰猿隊7連不勝

影／中職 桃猿擊敗悍將 邱丹奪MVP

中職／聽聞陳冠宇沒了笑容 曾總肯定他4場都有變化

中職／豪勁、歐飛登換定位後更殺 曾總解釋緣由

相關新聞

中職／陳冠宇拚首勝碰上徐若熙 曾總：值得看！

旅外海歸投手的勝場陸續開張，僅剩樂天桃猿隊陳冠宇還在尋求首勝，第5度登板將在明天與味全龍隊「怪物新人」徐若熙同場交鋒，猿...

中職／有點累又不會太累 豪勁中斷紀錄問題出在控球

樂天桃猿隊終結者豪勁中止連25場無失分的聯盟紀錄後，接著連兩場掉分，回顧中斷紀錄之戰，他坦言確實感覺有點累，但既然決定上...

日職／軟銀陷B段班仍肯定帶兵評價 工藤公康有望續掌兵符

過去締造日本一四連霸的福岡軟體銀行鷹，本季目前戰績卻一直在B段班遊走，勝率不到五成。低迷的表現讓許多人質疑，是不是受到教練團調度影響，未能充分發揮球隊戰力。不過最近日本媒體披露，即使今年成績不理想，軟銀球團仍肯定總教練工藤公康的執教功力，選擇與他續約的可能性很高。

中職／邦交國駐台大使來天母開球 看棒球想起家鄉

今天的天母棒球場，很國際化，味全龍隊邀請聖克里斯多福及尼維斯國駐台大使哈菁絲（Jasmine E. Huggins Es...

中職／有情緒代表在意 曾豪駒盼張喜凱更沉穩

中職樂天桃猿隊投手張喜凱19日先發出賽拿下勝投，但過程中因暗號搭配不順暢有情緒。總教練曾豪駒表示，有情緒起伏代表在乎結果...

中職／邱丹復賽後越打越好 不怕失敗、不滿足於現況

中職樂天桃猿隊外野手邱丹7月復賽後越打越好，總教練曾豪駒點出主要是想法上的改變，不害怕失敗、不滿足現況；邱丹則自評「敢主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。