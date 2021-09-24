中職／邱丹復賽後越打越好 不怕失敗、不滿足於現況

中職樂天桃猿隊外野手邱丹7月復賽後越打越好，總教練曾豪駒點出主要是想法上的改變，不害怕失敗、不滿足現況；邱丹則自評「敢主動攻擊」是最大的差別，後續課題是如何維持。

樂天桃猿隊21歲外野手邱丹把握機會、越打越好，以7月13日復賽分界，停賽前邱丹本季一軍打出19支安打、貢獻7分打點，打擊率2成07，復賽後到今天賽前，一軍總計打出35支安打、2發全壘打，貢獻23分打點，打擊率3成27。

邱丹近期表現不錯，總教練曾豪駒點出最主要的差別，年輕球員都容易犯錯誤、患得患失，對於比賽的狀況掌握沒有非常清楚，容易去想該怎麼打、失敗了怎麼辦，把結果放在前面。

近期的好表現，曾豪駒認為主要是邱丹先把過程可以做的掌握好，他也提到，年輕選手會害怕失敗、失去機會，有時候反而把自己限制住，「應該要跳脫框架、就是有能力才會把他們叫上來。」

邱丹自評還不算站穩外野，曾豪駒提到，邱丹確實在技術上還有一些細節要去磨練、成長，也希望透過一次次的失敗學習養分，距離站穩先發確實還有一段距離，「不管選手還是教練，最怕就是滿足現況。」

邱丹表示，在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延賽的2個月期間，教練團有幫忙技術上的微調，主要是揮棒軌跡縮短，近期可以有不錯的表現，最大的差別是比較敢主動去攻擊，心態上更積極、不會去等待，也不會因為結果受到太大的影響。

邱丹坦言，先前上到一軍確實會因為害怕失敗、失去先發機會，但後來轉念，結果沒辦法掌握，只能把過程做好、結果自會產生。