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中職／有點累又不會太累 豪勁中斷紀錄問題出在控球

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
豪勁。 報系資料照
豪勁。 報系資料照

樂天桃猿隊終結者豪勁中止連25場無失分的聯盟紀錄後，接著連兩場掉分，回顧中斷紀錄之戰，他坦言確實感覺有點累，但既然決定上場了就是照自己的節奏下去投，無奈當天感覺直球並不到位。

豪勁19日對富邦悍將隊9局演出3上3下，將連續場次無失分推進到25場，突破2004年統一獅隊凱撒保持的24場紀錄，但隔天的出賽就掉分、無緣再推進，22日之戰再失血，近兩場出賽2局丟掉4分。

豪勁在5天內4度登板、共用97球，20日掉分一戰已是連3天登板，他表示投到那場是感覺有點累，但上場是自己的決定，如果真的累到無法上就會跟教練說，「既然上場了，就是照我的節奏投，當天確實直球狀況比較差一點，最終沒辦法保持無失分。」

高懸17年的聯盟紀錄，現在掛上自己的名字，豪勁認為締造紀錄的關鍵，在於積極攻擊好球帶，他嘆當天會中斷紀錄，就是出在無法維持控球能力，導致失去對決能力。

豪勁今年季初定位先發，投了4場後轉入牛棚，進一步扛下終結者位置，在這個位置上勝任愉快，投出屬於自己的紀錄。

豪勁表示，今年球季確實遇到很多狀況，有很多不可控的因素，包括從先發轉後援、疫情中斷，以及家人無法來台相伴，「但除此之外，棒球本身還是棒球，身為職業球員，這些變化、調整都是我們該做的事情。」

棒球 樂天桃猿 牛棚

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