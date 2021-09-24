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中職／大低潮不會氣自己 郭嚴文：只覺得怎麼那麼爛

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿郭嚴文。 報系資料照
樂天桃猿郭嚴文。 報系資料照

郭嚴文今年扛下樂天桃猿隊長重責，但狀況始終未見提升，7月底被降下二軍，本周才因出現傷兵而被調上一軍支援，談到本季低迷的狀況，他直言：「不會氣自己啦！只會覺得自己怎麼那麼爛。」

郭嚴文本季在一軍打擊率只有2成55，打擊狀況陷入低潮，先是被調離先發，接著降下二軍，近期曾因疫苗傷兵短暫歸隊，本周在梁家榮出現傷情的狀況下，真正回到一軍。

不是因為受傷卻在二軍待了近兩個月，郭嚴文也說是第一次，「之前都是受傷，這次就是打不好下二軍。」他說自己知道問題在哪，需要自己去克服，比較大的問題還是在心理上，他坦言壓力一直都有，「從表情應該就看得出來了」。

至於現在是否克服了？郭嚴文表示，自己講沒有用，還是需要比賽場上的結果來支撐。

在猿隊總教練曾豪駒的規畫下，二壘將交給年輕新血，郭嚴文將以一、三壘為主，他也坦言對三壘確實還有陌生感，「但既然上來，教練說什麼就做什麼，把需要我做的事情做好。」

郭嚴文 樂天桃猿 梁家榮

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