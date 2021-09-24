中職／二軍全壘打王砲瓦去哪了？黃柏豪「等1支鳥安」

去年在二軍拿下全壘打王，味全龍隊黃柏豪今年還無法在一軍兌現他的砲瓦，他也覺得落差有點太大。外野教練「火哥」張建銘給他建言，認為他現在需要的是「好的結果」、一個幸運安打的感覺，他笑說：「我現在就是在等那支鳥安，等好幾場了。」

黃柏豪受到傷勢影響，直到7月中旬復賽後才升上一軍，目前打擊率只有2成21，近7戰更是24打數只有1支安打。

自認個性就是容易想太多的他，坦言「綁手綁腳、想太多」，往往還在糾結上一顆球怎麼沒打，下一顆球已經呼嘯而來，「不像去年就是滿自然的在球場上表現」；他指出，一軍投手確實球速較快，擊球點有點太慢，但自己又會一直陷在打擊動作是不是跑掉，一直胡思亂想。

黃柏豪透露，這樣的心態影響到在打擊區上的自己，「之前看到就揮，現在出棒會頓一下，沒有之前那麼果斷。」他透過特打找感覺，教練也在協助他，希望可以找回最佳狀態的黃柏豪。

張建銘也會從旁給他建議，認為想太多的他，就是需要一點好的感覺。黃柏豪說：「有時就是打很扎實，結果還是被接到，心情還是不好，可以打不好卻變成安打，有幫助球隊的感覺，心情就回來了，火哥說我現在就是缺這種的。」

龍隊小將們多數都在今年感受升一軍的「成長痛」，但也有少數例外。被問到最佩服的隊友，黃柏豪說：「我們雙箭頭（郭天信、李凱威）啊！他們製造很多得分機會給我們，結果我們沒辦法打回來，心情會更不好受。」

「我看他們兩個在打，好像安打很好打，他們一場是2、3支，我們是2、3場才一支。」黃柏豪指出，郭天信是從開季時到現在像是變了一個人，李凱威則是一直都很穩定，「我滿喜歡凱威的穩定性，我都在觀察他、多跟他聊天學習，但還沒學會。」