日職／軟銀陷B段班仍肯定帶兵評價 工藤公康有望續掌兵符

過去締造日本一四連霸的福岡軟體銀行鷹，本季目前戰績卻一直在B段班遊走，勝率不到五成。低迷的表現讓許多人質疑，是不是受到教練團調度影響，未能充分發揮球隊戰力。不過最近日本媒體披露，即使今年成績不理想，軟銀球團仍肯定總教練工藤公康的執教功力，選擇與他續約的可能性很高。

根據日本媒體「東京體育」報導，軟銀在球季前半，勝率起碼還在五成以上，但下半季就漸漸失速。即便最近三場取得三連勝，但放大到近10場來看，卻只有3勝5敗2和的成績。甚至球團企業主孫正義日前都出面喊話，表示「想贏的話，就要進攻」。

如此低迷的表現，讓許多人懷疑，是不是剛好在工藤公康今年合約到期後，就會結束和軟銀的賓主關係。但有球團人士出面否認，表示「我們不會只用一年的成果做出短視的決定」，強調去年達成四連霸時，就認為可以再讓工藤帶兵「兩到三年」，而這個方針，不會因為本季的成績好壞有所改變。

工藤自2015年執掌軟銀兵符以來，例行賽不是優勝就是第2，特別在短期賽的發揮相當驚人，已經拿下過5次日本一。本季軟銀戰力，多少受到傷兵潮的影響，球團方面認為，即使今年最後沒能打進季後賽，也希望能在「工藤體制」的前提下，進行戰力的補強。