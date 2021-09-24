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MLB／張育成雙重賽敲3安 白襪分區封王淘汰印地安人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

印地安人隊台將張育成今天在對白襪隊雙重賽打好打滿，總計6打數3安打，打擊率上升到2成30的近5個月新高，不過白襪隊靠著雙重賽首戰贏球，鎖定分區第一，印地安人隊則確定無緣季後賽。

印地安人隊在雙重賽首戰以2：7輸球，光是全壘打數量就以2：4輸給白襪隊，張育成先發游擊、第六棒，則在4局下敲出左外野安打，另外兩打數都是滾地球出局。

白襪隊贏下這場比賽後，在美聯中區拉開與印地安人隊的差距，確定拿下分區冠軍，這也是拉魯薩（Tony La Russa）執教生涯的第13次分區冠軍，上一次已是2009年執掌紅雀隊時。

第二場印地安人隊扳回一城，雖然在7局上被白襪隊扳平比數，但靠著梅卡度（Oscar Mercado）的再見2分砲，以5：3拿下勝利。

張育成此戰先發游擊、一樣打六棒，2局下首打席雖然吞下三振，但4局下面對萊特（Mike Wright Jr.）、6局下面對魯伊茲（Jose Ruiz）都敲出安打，總計3打數2安打。

張育成連3場安打，最近6場比賽、22打數，共敲出9支安打，手感十分火燙，今天也把握住上場機會，用球棒展現打擊實力。

印地安人 白襪

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