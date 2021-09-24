U23世界盃／莊陳仲敖先發5局飆9K 中華隊擒德拿下首勝

中華隊在U23世界盃棒球賽首戰開出紅盤，今天在先發投手莊陳仲敖先發5局無失分、狂飆9次三振帶領下，中華隊以7：0擊敗德國隊，總教練吳思賢賽後也點名莊陳仲敖的好投，球速、位置都有投出應有水準。

U23世界盃在今天凌晨正式點燃戰火，中華隊在A組預賽首戰碰上德國，莊陳仲敖先發投5局，被敲6安打、無失分，最快球速153公里，靠著穩健的火球，不讓德國隊從他手中取分，林振瑋、李晨薰各投1局也力保不失。

莊陳仲敖表示，這場比賽是他第一次穿中華隊打國際賽，期待很久了，也謝謝教練團給機會，自己上場就是平常心，把自己的球質跟位置投好，剩下就交給隊友幫忙，也期待下一次上場比賽。

總教練吳思賢表示，莊陳仲敖今天投的很出色，球速跟位置都有拿出應有的水準，牛棚也都順利完成任務，接下來的隊伍實力更好，所以後面的投手會在調度上更緊湊一點，「今天德國投手控球比較不理想，保送比較多，也讓中華隊獲得更多機會。」

中華隊打線此役也靠7安打與7保送攻下7分，第2局在李育全安打、沈朕清保送後並出現暴投，攻占二、三壘，再靠著王榆銓及張文賢的滾地球，護送幫助中華隊首開紀錄。

第4局中華隊攻勢再起，李育全保送上加沈朕清、王榆銓安打形成無人出局滿壘，張文賢安打攻下1分，邱辰選到保送再下1分，張文漢野手選擇追加1分後，發動雙盜壘讓三壘上的張文賢跑回本場第6分，第6局再由曾辰佐適時安打將比數拉開為7：0。

隱憂是兩名旅美野手陳聖平、鄭宗哲擔任第3、4棒，合計6支0，吳思賢表示，兩人可能是太久沒實戰，所以沒有發揮，「不過相信他們能快速調整，表現越來越好。」