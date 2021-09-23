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中職／林益全「惦惦」打 終止6連不勝「花蓮魔咒」

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊林益全敲出3安打、2打點。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊林益全敲出3安打、2打點。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊今晚靠著羅力7局無失分好投，加上林益全3安、2打點的貢獻，以2：0擊敗味全龍隊，終止6連不勝低潮，林益全也希望就此扭轉「花蓮魔咒」，把不好感覺調過來。

悍將隊去年在花蓮球場拿下三連勝，沒什麼問題，但2019年從花蓮最後一戰輸球開始，7場比賽1勝6敗，2017到2018年則在花蓮跨季5連敗，今年則是從花蓮最後一場開始到今天賽前，6場比賽2和4敗。

「花蓮回來好像都有一個魔咒。」林益全說：「遇到一個不好的週期。」今天賽前悍將球員圍著聊天時，互相勉勵，告訴彼此「放寬心，最差也這樣，心情保持愉快就有贏球機會。」

結果真的終止低潮，林益全說球隊氣氛其實都不錯，只是近期都差一點點贏球，「大家都很想在這場球把不好的狀況止住。」

林益全以身作則，全場4打數3安打、2打點，他表示，第一打席吞下三振後，就跟打擊教練討論，認為今天要把好球帶放寬一點去攻擊，「剛好有好的效果」。

總教練洪一中說，林益全都「惦惦」在打，但一整年很少傷痛，可以每天安排他上場，「狀況好壞一回事，身體健康就是對球隊的貢獻。」

林益全 富邦悍將 羅力

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