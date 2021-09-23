中職／被批「散漫」後 呂彥青6.2局無失分奪首勝

中信兄弟隊先發投手呂彥青前一場4.2局失4分，傳接球細節沒做到被總教練林威助點名「散漫」，今天用表現證明改變，面對統一獅隊6.2局無失分，幫助球隊以6：2拿下勝利，也收下生涯首勝。

呂彥青今天用連3K開局，3局上1出局後才被林岱安敲出第一支安打，中間雖有遇到危機，但直到7局上2出局後投出保送才被換下。

呂彥青總計用106球投完6.2局，用球數、局數都是生涯新高，被敲4支安打沒有失分，另有5次三振、1次四壞保送，防禦率下降到4.64。

兄弟打線敲出10支安打贊助，其中許基宏在1局下先馳得點的陽春砲，蘇緯達在4局下則是先敲出超遠界外全壘打，再「校正」轟出兩分砲，擴大領先。