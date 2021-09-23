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中職／羅力7局無失分+林益全2打點 悍將終止6連不勝

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊先發投手羅力。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊先發投手羅力。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊先發投手羅力7局無失分，加上林益全「猛打賞」3安、2打點，以2：0擊敗味全龍隊，終止近期6連不勝的低潮。

羅力今天投了7局僅被敲出1支安打，另有1次觸身球，全都發生在第3局，2出局後先因觸身球擊中石翔宇，再被郭天信敲安，然後又被李凱威的投手強襲球打到右手，結果剛好彈到一壘、抓到最後出局。

度過3局亂流，羅力的右手沒有大礙，而且連續抓下12個出局數，用96球投完7局，有6局都是三上三下，沒有失分，另有6次三振，防禦率下降到2.85；後援的優瑪、曾峻岳各投1局無失分，聯手完封。

羅力獲選單場MVP，也拿下對味全龍隊的第一勝，本季第6勝（6敗），今天賽前羅力對龍隊先發3場，有2場是優質先發，對戰防禦率2.25，結果卻都是無關勝敗。

悍將隊打線在3局下先破蛋，林益全在兩出局後敲出深遠的左外野安打，一壘上的林哲瑄連跑三個壘包回來得分，回傳球還剛好在本壘前砸中林哲瑄的後腳，陰錯陽差彈更遠。

8局下林益全的二壘打為悍將隊再添1分，全場4打數3安打，有2支長打，包辦2分打點，是羅力之外另一大勝利功臣。

富邦悍將隊林哲瑄跑壘剛好被球打中，陰錯陽差回到本壘得分。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊林哲瑄跑壘剛好被球打中，陰錯陽差回到本壘得分。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊林益全敲回全場第一分。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊林益全敲回全場第一分。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊先發投手伍鐸。記者蘇健忠／攝影

羅力 林益全

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