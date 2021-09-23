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中職／界外超遠轟不算 蘇緯達三球後「校正」開轟
中信兄弟隊蘇緯達剛升上一軍就展現長打火力，今天在4局對上統一獅隊布雷克，先轟出一支超遠的界外全壘打，同打席立刻「校正」補上一發貨真價實的兩分砲，將領先擴大到3：0。
面對獅隊強投布雷克，兄弟先在1局下由許基宏陽春砲先馳得點，4局下詹子賢敲安後，蘇緯達面對布雷克的第一球就敲出全壘打牆，而且球的落點靠近洲際球場右外野最後一排，差點出外牆。
不過蘇緯達這一發只是空包彈，經電視輔助判決確定為界外，然而多等了3球，蘇緯達在2好2壞球情況下，再次把球轟向右外野，這次是扎扎實實的界內全壘打，雖然距離短了點，仍有飛上觀眾席。
兄弟今天將宋晟睿、李振昌放入疫苗傷兵名單，而把蘇緯達、鄭佳彥拉上來，蘇緯達相隔5個月回到一軍，立刻敲出本季第2轟。
蘇緯達單局轟出「一真一假」雙響砲，而中職過去只有1人曾真正敲出單局雙響砲，由統一獅隊羅得在1997年5月14日對時報鷹隊第7局時締造。
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