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中職／郭俊麟二軍出賽1局無失分 廖任磊先發投4局

中央社 / 台北23日電
郭俊麟(中)。 資料照(富邦悍將臉書)
郭俊麟(中)。 資料照(富邦悍將臉書)

中職富邦悍將郭俊麟今天在二軍進行第2場復健賽，投1局被敲1支安打、沒有失分；另一場味全龍隊轉任先發的廖任磊投4局失1分，教頭葉君璋期盼能找到一個適合的位置給他。

前旅日投手郭俊麟經過開刀復健，19日已經於二軍復出投1局，今天他再度於二軍出賽對樂天桃猿隊，僅用11球先發投1局，解決掉陽耀勳、林政華之後，被馮健庭敲安打，不過再讓張閔勛擊出右外野飛球出局，沒有失分，最快球速143公里。

另一場賽事，在二軍調整成先發的廖任磊今天出賽，用63球投4局，被敲4支安打，投2次保送、3次三振，失掉1分；去年底遭悍將釋出的投手陳明軒，本季到龍隊測試，今天首度在二軍出賽，接替廖任磊登板後援，用21球投1局，被敲2支安打，投1次保送、1次三振，失1分。

廖任磊之前在一軍都是擔任後援投手，不過近期球隊讓他到二軍嘗試轉任先發，總教練葉君璋今天表示，「如果他可以再穩定一點，我認為他對我們未來幫助會很大，可以慢慢愈來愈好，希望找到一個可以投很好的位置給他。」

另外，中職今天宣布，二軍日程之前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後，隨著天黑時間愈來愈早，為避免影響比賽進行，與各球團討論後，自9月28日起二軍例行賽將從下午2時提早到下午1時開賽。二軍例行賽預計進行到11月11日，並於11月16日至21日進行二軍總冠軍賽。

廖任磊 中職

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