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中職／廖任磊好投、陳明軒初登板 葉君璋各有期勉
中華職棒棒二軍今日味全龍隊與中信兄弟隊之戰，有兩個亮點，龍隊先發投手廖任磊繳出4局失1分好投，陳明軒更是披上龍袍後首次登板，投1局失1分，龍隊一軍總教練葉君璋各有不同期許。
廖任磊在一軍定位在中繼，然而狀況不理想，36場出賽、防禦率6.00，到二軍後慢慢拉長投球局數，今天用63球投完4局，被敲4支安打，只有2次保送，失1分，另外有3次三振。
葉君璋聽到廖任磊的成績眼睛一亮，隨後表示：「他對球隊未來幫助會很大，畢竟是從國外回來第一年，只要能夠再穩定一點。」
至於廖任磊未來定位會在先發或中繼？葉總表示：「目標是將他培養成好的投手，就看哪邊投得好，為他找到好的位置。」
而陳明軒在去年被富邦悍將隊釋出後，今年轉戰味全龍隊，今天首度在二軍出賽，葉總打分數說：「這麼久沒投球，這樣表現可接受。」
葉君璋指出，目前一軍以牛棚較有空間，也缺乏有經驗的球員，球季還有40幾場，如果陳明軒調整好，「沒有不可能的事。」但也表示，陳明軒的能力沒問題，「就是自我要求要再高一點」。
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