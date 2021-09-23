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中職／投8局創新高 游霆崴一度想完投幫牛棚

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將游霆崴。 報系資料照片
富邦悍將游霆崴。 報系資料照片

富邦悍將隊投手游霆崴昨天投出生涯新高的8局，原因在於「想幫助牛棚」，原本球隊6局就想換人，但他主動請纓續投，而且還一度想投滿9局。

悍將隊昨晚以3：4惜敗樂天桃猿隊，游霆崴8局失3分的好投成為一大亮點，超越過去個人最多單場7.1局的紀錄，游霆崴表示：「投到8局還好，因為球數少，都還滿有力的。」

游霆崴更透露，原本6局投完就被問需不需要休息，但他告訴教練還想續投，結果一路投到8局，也才用了96球，過去投過破百球的他說：「其實有想繼續投，但是8局掉了1分，再失分的話球隊壓力比較大。」

悍將近期打了5場延長賽，游霆崴在二軍看得心焦，「幫不上忙，現在上來，可以就多投一點，幫助牛棚減輕負擔」。

能夠精簡用球數，游霆崴認為主要差異在於「投給他打」，盡量把球壓在好球帶邊角，讓對手攻擊後取得出局數，「沒有想過能投到8局，時間點到了就自然發生」。

游霆崴今年投球局數50.2局也創下生涯新高，他表示，跟前兩年相比，今年在心態上比較成熟，「不會急躁，今年才比較知道掌握比賽節奏、去尋找打者的弱點」。

昨天游霆崴丟掉的3分，多跟廖健富有關，1局是廖健富敲安後、林泓育開轟，8局則是廖健富敲出1分打點安打，游霆崴表示，之前在U18中華隊、冬季聯盟跟廖健富當過隊友，「他是很好的打者，即使設定直球、遇到變化球，也能臨時反應。」

游霆崴 廖健富 牛棚

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