中職／要求多投2局 游霆崴先發8局突破自己

中職富邦悍將投手游霆崴昨天演出8局好投，寫下個人生涯最長局數。他今天表示，想減輕牛棚負擔，跟教練要求多投了2局。談到今年表現突破，他則指出，自己心態更成熟了。

游霆崴昨天先發對戰樂天桃猿隊，用96球投8局，被敲8支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失3分演出優質先發，不過最後吞下敗投。

投滿8局突破自己的紀錄，游霆崴表示，其實投完6局投手教練就要將他換掉，不過他表達想要繼續投的意願，「我就覺得我還可以，想到上星期球隊打很多延長賽，剛好那時候我在二軍，想幫忙也幫不上忙，看到牛棚這麼累就想要多分擔一點。」

游霆崴昨天在第8局被敲2支安打掉1分，雖然一度想挑戰完投，不過他說：「失了1分對球隊壓力滿大的，就想說交給後面的投手。」雖然投到第8局，不過游霆崴表示，投完身體狀況還可以，沒有到很疲勞。

能投到長局數，游霆崴指出，關鍵是在投給打者打，球數愈省愈好，且節奏、局與局的時間也很重要，「昨天控制在好球帶的邊緣，讓他們攻擊，趕快把1局結束掉，沒想過自己可以投到8局，順其自然發生。」

游霆崴本季先發滿10場，已經是個人歷年來最多場先發，他表示，今年自己最大進步就是心態更成熟，前2年比較容易急躁，也不知道如何去了解打者及比賽狀況，「到今年才了解要怎麼樣去投球，抓住比賽節奏、打者弱點。」