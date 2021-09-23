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中職／科西諾手續辦妥 葉總等戰力：希望盡快

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
多明尼加籍投手科西諾曾效力道奇隊。 路透
多明尼加籍投手科西諾曾效力道奇隊。 路透

中華職棒外籍球員來台專案通過，味全龍隊也有好消息，多明尼加籍投手科西諾（Daniel Corcino，暫譯）已辦好手續，期待成為第五名洋將戰力。

受到疫情影響，中職外籍球員來台簽證須透過專案申請，日前聯盟提出的專案已通過中央疫情指揮中心核定，龍隊也終於得以獲得補強，總教練葉君璋表示：「希望盡快抵達。」

龍隊目前有投手伍鐸、鋼龍、田澤純一，加上野手赫雷拉，另簽下新洋投科西諾，葉君璋表示，這名新投手可以先發也可以後援，由於龍隊可註冊5名、登錄4名洋將，「到時再看看誰的狀況比較好。」

31歲的科西諾曾有兩年上過大聯盟，分別效力於2014年紅人、2018年道奇隊，累積出賽7場22.2局，防禦率3.97，有16次三振、13次保送，直到2019年都還在道奇隊小聯盟系統打拚。

龍隊目前伍鐸、鋼龍都擔任先發，田澤純一則專職救援，野手赫雷拉日前因手不舒服下二軍，預計明天就會開始打擊，但因15日才下放，最快也要滿15天才能回歸一軍。

道奇 田澤純一 葉君璋

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