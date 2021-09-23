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日職／吳念庭好忙！代言拯救獅子開轟 對宋家豪也敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭代言「拯救獅子日」很稱職，今天對樂天隊之戰在6局下轟出陽春砲，還對宋家豪敲出安打，但宋家豪連續7場無失分，西武最終靠著柘植世那再見安打，以4：3擊敗樂天。

吳念庭今天擔任第八棒、三壘手，前兩打席在1出局、壘上有人時，敲出飛球出局，直到6局下2出局面對森原康平，將一顆指叉球轟出右外野全壘打牆，西武也取得3：1領先。

吳念庭在局間受訪時表示，面對這顆指叉球剛好掌握得不錯，「今天是Save Lions 主題日，在這樣的日子裡，能夠敲出全壘打，幫助全世界的獅子，真是太好了。」

西武隊的Save Lions（拯救獅子）主題日從2019年開始跟公益組織合作，宣傳保護瀕臨滅絕野生獅子的重要性，透過比賽販售聯名商品進行募款，今年代言人剛好就是吳念庭及愛斗。

西武在7局上攻下2分追平，8局下宋家豪登板，吳念庭剛好是第3名打者，連兩天上演「台灣對決」，兩出局後，吳念庭將宋家豪的120公里曲球敲成中外野安打，但宋家豪再解決川越誠司，力保不失。

9局下樂天隊酒居知史登板，2出局後因為安打加上兩個保送形成滿壘，結果代打的柘植世那把球敲到外野落地，形成再見安打。

吳念庭今天總計4打數2安打，打擊率上升到2成59，上次開轟不過是20日對歐力士隊之戰，相隔1場，敲出本季第9轟。

宋家豪則用14球投完1局，只被吳念庭敲出1安，連續7場沒有失分，防禦率下降到2.54，全場最快球速是對吳念庭時投出的151公里。

吳念庭 宋家豪

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