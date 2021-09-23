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日職／吳念庭炸裂陽春砲 本季第9轟出爐

中央社 / 台北23日電
吳念庭敲出個人第九支全壘打。 資料照
吳念庭敲出個人第九支全壘打。 資料照

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天在對戰樂天金鷲隊的比賽中，於6局下轟出陽春全壘打，本季第9轟出爐，攻下球隊第3分。

吳念庭在比賽中接受日本媒體訪問時表示，這個打席打到的是指叉球，「自己認為這球掌握得不錯，因為今天是球隊的SAVE LIONS DAY，打出全壘打的話就可以解救世界上的獅子，能在這種日子擊出全壘打、做出貢獻真是太好了。」

吳念庭 西武獅

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