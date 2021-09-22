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中職／中繼出身 黃子鵬立下百局低標有體悟

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
桃猿先發投手黃子鵬主投七局，僅被敲出四支安打，送出五次三振，無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
桃猿先發投手黃子鵬主投七局，僅被敲出四支安打，送出五次三振，無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬用7局無失分的好投，幫助球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，距離單季百局的個人目標也近乎達標，「不管怎麼樣，一定要投到100局」背後有他個人體悟。

黃子鵬今天用103球投完7局，被敲出4支安打，另有2次保送，雖有被攻占得點圈，但5次三振適時壓制攻勢，總教練曾豪駒稱讚：「越來越穩健，狀況發生也能處理起來，越來越像一個稱職的先發投手。」

從中繼投手出身，黃子鵬今年轉為先發，累積局數達98局，他表示：「百局是給自己的最低標準。」因為過去經驗，黃子鵬知道如果沒辦法多吃一點局數，會影響到後面中繼、救援的節奏，「增加他們的負擔」。

今天能夠投到7局，奪下本季第7勝，黃子鵬笑彎了眼睛說：「真的滿開心的。」他也感謝捕手「胖哥」林泓育的引導，加上自己不去閃躲，「在打者還沒掌握前，盡量攻擊進去，效果還滿不錯的」。

林泓育除了引導，在首局也轟出兩分砲支援，黃子鵬表示，過去會因為隊友得分而亢奮，但今年轉任先發後，發現自己容易受到影響，反而在下一局控球失準，「一切就當0：0去投，得分不是我能控制的」。

黃子鵬退場時，球隊還以2：0領先，不過8、9局牛棚失分，尤其終結者豪勁被打下2分，好在8、9局打線仍有攻勢，黃子鵬勝投沒飛掉。

對於9局豪勁的狀況，曾豪駒表示，有些球被掌握住，而在第9局時第一個打者沒有處理起來，都會有變化，但對他的出賽場數、球數都有注意，「這部分沒有太大擔心」。

曾豪駒 林泓育

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