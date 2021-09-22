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中職／潘武雄適時一擊敲4打點 猛獅擊退兄弟4連勝
統一獅隊老將潘武雄今晚發揮適時一擊的能力，全場貢獻3安打、4打點，幫助球隊以9：3擊敗中信兄弟隊，拿下4連勝。
獅隊打線先在4局上靠著林祖傑的2分打點二壘打逆轉比數，不過兩隊遲遲無法拉開分差，直到7局上滿壘時，潘武雄一棒敲安帶回2分，才擴大領先，8局上蘇智傑安打再添1打點，潘武雄也再敲出2分打點安打。
潘武雄以5打數3安打、4打點的成績，本季首次獲選單場MVP，生涯上一次獲選單場MVP是去年8月13日在花蓮對上中信兄弟隊時，當時在7局下代打敲回勝利打點。
蘇智傑也有單場4打數4安打、2分打點、3分得分的表現，追平朱育賢並列聯盟打點王。
中信兄弟隊打線幾乎只剩許基宏一人醒著，全場敲出2安打，包括一發2分砲，包辦全隊3分打點。
兄弟先發投手羅傑斯投5局失4分，吞下5連敗；獅隊飛利士6局失3分的優質先發，也在打線掩護下，取得4連勝。
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