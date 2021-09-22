快訊

黨主席投票倒數計時 韓國瑜李四川熱線說了這些

數位五倍券該不該共同綁定？ 適合對象、好處、方法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃子鵬7局無失分 悍將對猿8連不勝

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
桃猿先發投手黃子鵬主投七局，僅被敲出四支安打，送出五次三振，無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
桃猿先發投手黃子鵬主投七局，僅被敲出四支安打，送出五次三振，無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

富邦悍將今晚與樂天桃猿隊演出一場投手戰，游霆崴雖投出生涯最長的8局，但猿隊黃子鵬7局無失分表現更優，加上首局林泓育的兩分砲，猿隊最終以4：3奪勝，取得5連不敗，悍將則吞下對戰8連不勝。

黃子鵬今天全場壓制悍將打線，只被敲出4支零星安打，加上2次保送，雖2度被攻佔得點圈，卻都能壓制攻勢，最多只上對手站上二壘。

在今天之前，黃子鵬本季僅對戰悍將一場，在7月27日投了6局被敲10支安打，丟掉5分，今天用103球，5次三振，沒有失分，拿下單場MVP。

猿隊打線在1局上就先給支援，廖健富敲安後，林泓育補上一發兩分砲，8局上馬傑森、廖健富連續兩安，再添1分，朱育賢則在9局上轟出本季第13轟。

悍將先發投手游霆崴繳出生涯代表作卻悲情吞敗，投完7局只用87球的他，成功突破個人單場最多投球局數成功，總計用96球投完8局，然而被敲8支安打、丟掉3分，也只能承擔敗投。

游霆崴原本生涯單場最長局數是7.1局，在2019年8月1日時對中信兄弟隊，當時用92球面對25打席，沒有失分，拿下勝投。

悍將直到8局下才靠著滿壘時張進德的高飛犧牲打破蛋，9局下的反攻則停在2分，以1分差落敗，上一次擊敗猿隊已是8月11日，但接下來8場對戰，成績是7敗1和。

游霆崴 廖健富 富邦悍將 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／樂天桃猿林泓育 一局上轟兩分砲

中職／暌違近1個月回歸 張進德蹲捕出賽有限制

中職／布魯斯調度有創意 悍將吃甜頭卻也藏危機

中職／游霆崴再扮「屠象手」 本季6勝有5勝擊敗兄弟

相關新聞

日職／王柏融對左投敲安 宋家豪解決吳念庭奪救援成功

日本職棒三名台灣好手同日出賽，火腿隊王柏融難得對左投敲安，西武隊吳念庭也有一次保送上壘，樂天隊的宋家豪重回守護神位置就拿...

中職／李宗賢將升格當爸 好友曹佑寧預約當乾爹

富邦悍將隊「小花賢」李宗賢一直很期待當爸爸，昨天透過個人社群媒體宣布這項喜訊，好友曹佑寧也很快私訊他，預約要當孩子的乾爹...

中職／布魯斯調度有創意 悍將吃甜頭卻也藏危機

富邦悍將自從成軍以來，聘請過三位有總冠軍資歷的總教練，然而每次都備受期待，戰績卻屢屢讓球迷受傷害。今年上半季悍將表現持續低迷，還差點淪為墊底，球團再度針對教練團進行調整，除了連續三年季中更換打擊教練外

中職／潘武雄適時一擊敲4打點 猛獅擊退兄弟4連勝

統一獅隊老將潘武雄今晚發揮適時一擊的能力，全場貢獻3安打、4打點，幫助球隊以9：3擊敗中信兄弟隊，拿下4連勝。

中職／桃猿對戰悍將八連不敗 黃子鵬奪MVP

富邦悍將今晚出戰樂天桃猿，桃猿隊先發投手黃子鵬主投七局，僅被敲出四支安打，送出五次三振，無失分，對戰悍將連續八局沒有掉分...

中職／黃子鵬7局無失分 悍將對猿8連不勝

富邦悍將今晚與樂天桃猿隊演出一場投手戰，游霆崴雖投出生涯最長的8局，但猿隊黃子鵬7局無失分表現更優，加上首局林泓育的兩分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。