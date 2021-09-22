中職／黃子鵬7局無失分 悍將對猿8連不勝

富邦悍將今晚與樂天桃猿隊演出一場投手戰，游霆崴雖投出生涯最長的8局，但猿隊黃子鵬7局無失分表現更優，加上首局林泓育的兩分砲，猿隊最終以4：3奪勝，取得5連不敗，悍將則吞下對戰8連不勝。

黃子鵬今天全場壓制悍將打線，只被敲出4支零星安打，加上2次保送，雖2度被攻佔得點圈，卻都能壓制攻勢，最多只上對手站上二壘。

在今天之前，黃子鵬本季僅對戰悍將一場，在7月27日投了6局被敲10支安打，丟掉5分，今天用103球，5次三振，沒有失分，拿下單場MVP。

猿隊打線在1局上就先給支援，廖健富敲安後，林泓育補上一發兩分砲，8局上馬傑森、廖健富連續兩安，再添1分，朱育賢則在9局上轟出本季第13轟。

悍將先發投手游霆崴繳出生涯代表作卻悲情吞敗，投完7局只用87球的他，成功突破個人單場最多投球局數成功，總計用96球投完8局，然而被敲8支安打、丟掉3分，也只能承擔敗投。

游霆崴原本生涯單場最長局數是7.1局，在2019年8月1日時對中信兄弟隊，當時用92球面對25打席，沒有失分，拿下勝投。

悍將直到8局下才靠著滿壘時張進德的高飛犧牲打破蛋，9局下的反攻則停在2分，以1分差落敗，上一次擊敗猿隊已是8月11日，但接下來8場對戰，成績是7敗1和。