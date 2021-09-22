日職／王柏融對左投敲安 宋家豪解決吳念庭奪救援成功

日本職棒三名台灣好手同日出賽，火腿隊王柏融難得對左投敲安，西武隊吳念庭也有一次保送上壘，樂天隊的宋家豪重回守護神位置就拿下救援成功，也在「台灣對決」中解決吳念庭。

王柏融今天擔任第五棒、指定打擊，前兩打席面對歐力士隊先發右投山崎颯一郎，分別是三振、左外野飛球出局，6局上改面對左投海田智行，反而敲出安打，幫助火腿隊形成滿壘，也在該局攻下3分。

火腿隊最終以3：5敗給歐力士隊，王柏融加上最後一打席的二壘滾地出局，今日成績是4打數1安打，打擊率維持在2成40。

這支安打也是王柏融本季對戰左投22打數的第2支安打，對左投打擊率上升到0.091，跟對戰右投的2成58相比有不小落差。

樂天隊今天以4：2擊敗西武隊，宋家豪在9局下登板，先三振山川穗高，再讓吳念庭敲出三壘滾地出局，雖然被川越誠司敲出三壘打，最終仍解決源田壯亮守住勝利。

因松井裕樹受傷，宋家豪在8月下旬曾短暫代班終結者，但表現不如預期而回到中繼，今天再次回歸，拿下本季第二次救援成功，投了24球，最快球速151公里。

吳念庭擔任西武隊第八棒、左外野手，9局被宋家豪解決外，3局、6局各敲出一次飛球出局，不過5局有一次保送上壘，連續六場上壘，打擊率則為2成56。