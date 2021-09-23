鶯歌工商沒公費卻養出劉致榮 王傳家懂挑潛力球員

新北市鶯歌工商棒球隊成立於2010年，近年培養出不少好手，最為人所知的就是旅美球員劉致榮，而他也是總教練王傳家的得意門生，事實上，王傳家在觀察球員有其獨到之處，從他在國中層級招攬球員就可見端倪。

包括吳承諭、林澤彬、李家成、賴知頎都是鶯歌工商畢業進入職棒的選手，劉致榮更在2019年與波士頓紅襪隊簽約，成為隊史第一位旅外球員，鶯歌工商曾在105、109學年度高中聯賽木棒組兩度打進前八強，對於一支沒有公費生的球隊實屬難得。

王傳家執教鶯歌工商近年培養出不少職棒好手。 學生棒球聯盟資料照片

王傳家擁有豐富職棒經歷，退役後到基層執教就是鶯歌工商創隊教頭，11年來都沒有離開過崗位，一開始鶯歌在地並無國中小基層球隊，高中端僅能向外尋覓球員，現在鶯歌地區有二橋國小、尖山國中建立起完整三級棒球體系，尤其尖山國中去年更由鄭昌明考取專任教練執掌兵符，未來可多一條管道提供鶯歌工商球員來源。

王傳家指出，自己看選手面向獨特，跟一般教練不太一樣，像劉致榮在國中階段並不突出，身材也普通，當時大家幾乎都注意同屆的成晉、李偉安，「我認為他協調性、肌肉彈性好，應有發展空間，當初又有誰注意到他呢？」

崇明國中總教練陳峰民表示，劉致榮國中畢業身高僅160公分，聰明、協調性好，王傳家看他小腿長，認為以後會再長高，且有棒球IQ，懂得玩球，因此看中他，「崇明畢業到鶯歌的選手幾乎都有上場空間，這對球員來說是最重要的，雖然沒有公費，但能夠爭取到代表家長、選手有認同。」

鶯歌工商隊史兩度打進高中聯賽木棒組前八強。 學生棒球聯盟資料照片

王傳家說，高中還是養成階段，學生重點在於學習本質跟價值觀，輸贏不應該看太重，而忽略學習過程，且身體健康很重要，教練在於協助球員成長，讓其擁有成為優秀運動員的條件。

今年被樂天桃猿第五輪指名的賴知頎就是一例，他在國三時打U15華南金控盃選拔賽時守外野與隊友碰撞，造成脊椎第五節裂傷，高一都在休養，直到高二下學期木棒聯賽才傷癒復出，他曾表示，當時醫生都建議他不要打球了，很感謝王傳家願意等他，才能重回投手丘，更沒想到進職棒。

賴知頎國中前僅參加社區球隊，鶯歌工商畢業後今年進入職棒。 聯合報系資料照片

鶯歌投手球速145公里以上並不少見，近期賴知頎、鄧佳安、陳冠豪、林旺熙等人都有這層級水準，但這幾人在國中未必很突出，王傳家懂得砂礫中識珍珠，成為造就好手的搖籃。