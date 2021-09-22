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中職／緊繃戰局敲首安 戴云真經驗值提升

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊戴云真生涯首安出爐。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊戴云真生涯首安出爐。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊戴云真在20日敲出的生涯首安，帶動球隊在9局下追平比數，但相對來說，10局的打席對他來說更緊張，雖然無法一棒敲出再見安，但對他來說是難得經驗。

悍將隊在20日與樂天桃猿隊鏖戰了12局，最終4：4握手言和，戴云真在9局下一壘有人時敲出生涯首安，而且是支二壘打，也後續球隊攻下2分追平比數鋪路。

戴云真表示，9局面對猿隊投手豪勁近況很好，所以上去打的時候反而沒想太多，直到首安出爐後，「才想說球隊或許有機會逆轉」。

雖然最後未逆轉、僅追平，不過10局戴云真又有機會打擊，在2出局、一二壘有人時，敲出滾地出局，兩次打擊相比，戴云真認為10局更加緊張，「因為有機會，想要贏球。」上場前他還特別捶捶胸口，鼓舞自己。

下場後，總教練洪一中也看出戴云真的緊張感，特別來跟他說：「這對你來說是難得經驗，緊張一定會有，但要自己懂得調整。」坐在戴云真身旁的高國輝、林哲瑄也一路都在幫忙給建議。

體驗到9局下、10局下的緊張感，24歲的戴云真認為這對自己來說是珍貴經驗，去年在二軍體驗到與大學棒球在細膩度上的差異，但也充實好自己，「上來就是要準備好輸贏」。

樂天桃猿 富邦悍將 棒球

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