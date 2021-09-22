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中職／李宗賢將升格當爸 好友曹佑寧預約當乾爹

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊李宗賢透過個人社群宣布家中有新生命到來的喜訊。圖／取自李宗賢IG帳號lth_cxr
富邦悍將隊李宗賢透過個人社群宣布家中有新生命到來的喜訊。圖／取自李宗賢IG帳號lth_cxr

富邦悍將隊「小花賢」李宗賢一直很期待當爸爸，昨天透過個人社群媒體宣布這項喜訊，好友曹佑寧也很快私訊他，預約要當孩子的乾爹。

李宗賢在去年底結婚，今年也將「做人」成功設為目標，昨天中秋節的日子，他在個人IG及粉絲團同步放上一小段超音波影片，宣告有新成員加入，直呼開心、感動。

李宗賢今天賽前受訪時表示，自己很喜歡小孩，看到身邊的學長、同屆都紛紛孕育新生命，自已也很期待這一刻的到來，「當下是有點嚇到，沒想過什麼時候，但很想趕快看到他出生」。

李宗賢的太太特別準備「驚喜」禮物，李宗賢打開包裹後先看到關於當父親的繪本，後來才看到「壓箱」的兩條線驗孕棒，讓他驚呼：「妳懷孕了？真的假的？」隨後忍著不讓眼淚流出來。

這段影片也被悍將隊友看到，今天團隊做操時，李宗賢笑說：「大家一直學我的語氣，還好沒有落淚。」另外好友曹佑寧也傳訊恭喜，李宗賢收到曹佑寧想當乾爹的詢問，笑說：「未來送2天給他照顧。」

李宗賢表示，接下來要好好把握時間享受個人時光，但腦子還是難免想著小孩的事，「至於比賽還是專注在場上，去享受比賽」。

李宗賢 富邦悍將

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