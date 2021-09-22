中職／郭嚴文回一軍守位有變 二壘還是年輕人
樂天桃猿隊今天做出四人輪替，郭嚴文、藍寅倫升上一軍，梁家榮、許禹壕下二軍，總教練曾豪駒指出，郭嚴文上來後會以一、三壘為主，中線仍交給年輕球員爭取。
曾豪駒表示，梁家榮因先前比賽撲壘時，導致肩膀有點不適，也影響到打擊，加上剛好打擊近況不是太理想，「下放二軍，這10天讓他調整一下」。
另外，今天陳俊秀並未先發，一壘防區交給朱育賢，曾豪駒表示，主要是陳俊秀上一場出賽時，髖關節有些緊繃，怕先發出賽反而受傷，今天只在板凳待命。
梁家榮的位置由郭嚴文頂上，曾總表示，郭嚴文還是有打擊能力值得倚賴，就算沒先發也可以在板凳待命，但守備位置從二壘移往一、三壘。
至於中線防區的規劃，曾豪駒表示，二壘會由馬傑森、林澤彬擔任，游擊則是林承飛、郭永維，這四人負責中線防區的輪替。
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