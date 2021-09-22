中職／暌違近1個月回歸 張進德蹲捕出賽有限制

富邦悍將隊重砲張進德暌違近1個月回歸，因腰部不適下二軍的他，今天擔任對樂天桃猿隊之戰的先發第五棒、指定打擊，未來仍會蹲捕，不過總教練洪一中表示，不會一直連續以捕手出賽。

悍將隊昨天將林宥穎、林柏佑下放二軍，空出的兩個名額中，一個給了今天的先發投手游霆崴，一個則是調整完畢的張進德。

張進德表示，先前因揮棒導致腰部不舒服，而上周在二軍出賽都很順利，「已經好很多了。」至於腰部狀況則是從小就有的老問題，「只是看何時出現。」

洪總考量張進德狀況，不會安排他持續多日以捕手身分出賽，張進德也說，自己目前蹲捕沒問題，但如果連續出賽，隔天疲勞度確實比較明顯一點。

張進德今年出賽37場，打擊率3成30，有22得分、11分打點，37支安打中，有9支二壘打、1發全壘打，長打率4成38，是悍將隊重要的火力輸出，上一次出賽已是8月25日。

張進德在二軍這段時間，剛好於郭俊麟的二軍首戰蹲捕，對於這位搭擋，張進德認為：「比賽比練習好。」張進德解釋，郭俊麟牛棚、Live BP時，揮臂較不順暢，但是到了比賽就很正常，也藉此多熟悉對戰感覺。