中職／布魯斯調度有創意 悍將吃甜頭卻也藏危機

富邦悍將自從成軍以來，聘請過三位有總冠軍資歷的總教練，然而每次都備受期待，戰績卻屢屢讓球迷受傷害。今年上半季悍將表現持續低迷，還差點淪為墊底，球團再度針對教練團進行調整，除了連續三年季中更換打擊教練外，自2011年就跟在洪一中總教練身邊的吳俊良被調往牛棚，十年來首度無法在旁輔佐，改由前洋將布魯斯(Bruce Billings)進行輪值排定及臨場調度及的工作。

布魯斯自8月19日接手，當時他並沒有說出他的細部規劃，只留下一個伏筆：「投手調度會有創意安排」，至今已經滿一個月。由於他只有2位洋將可以使用，但多了本土強投江少慶，已經將影響降到最小；此外他是臨時接手，並不太可能快速地提升球員本身能力，所以整體投手數據上與之前沒有太多差異。球隊這段時間拿下7勝3和10敗的成績，沒有明顯進步，從比賽中也可得知，球隊勝敗其實很多都不是投手方面的問題。

不過布魯斯上任後，投手的整體安排確實有非常大的不同，相較於許多教練都採用「好用天天用」、「固定投手投固定局數」的保守調度，他在安排投手出場非常有創意，甚至讓人摸不著頭緒。他的牛棚不再是只有王尉永、曾峻岳及陳鴻文的輪值順序，甚至組成都不同。首先是原本被安排只是假先發的陳鴻文，已經頂上先發輪值，而且還可以投7~8局，比許多投手都還耐投，可說是布魯斯最成功的安排。

陳鴻文轉往先發後，不但找回壓制力，而且比其他很多投手更能吃局數，或許是布魯斯這一個月最得意之作。 聯合報系資料照片

陳鴻文轉戰先發，加上上半季的陳韋霖壓制力每況愈下，勢必須要調整牛棚的配置。以往調度通常會由林晨樺、林羿豪、歐書城或范玉禹，讓已有多年經驗的球員來接替。不過布魯斯意外地用了林逸翔、藍愷青及李建勳等三位想不到的生力軍，他們在這20場比賽中都出賽10場，也都是首次在球季如此受到重用。另外還有吳世豪在重逢恩師陳瑞振後，投球越來越有壓制力，布魯斯也給他非常多的上場空間。

除了增加牛棚的可用之兵外，王尉永及曾峻岳的出場時機及順序，都會視比賽狀況而有所不同。像是9月18日，被定位為終結者的曾峻岳，就因為對方中心打者在8局就會上場，因此他提前登板對決。第9局再由王尉永上場迎戰後段棒次，只可惜人算不如天算，一次不死三振扭轉了戰局，不然將會是一次有創意、有想法的調度。

還有一次令人印象深刻的調度，就是9月3日迎戰現役最強洋投德保拉，悍將先發投手陳鴻文主投7局僅失2分，但隊友打線無法越雷池一步，球隊始終落後。後來布魯斯派上因為先發太不穩、只能放到牛棚使用的優瑪，結果意外讓他投出代表作，而且球隊還追平逼進延長賽。到12局下時，雖然悍將已沒有贏球的機會，但考慮不想輸球，通常仍會壓上王牌牛棚，不過登板的竟然是控球不穩定的林逸翔。這場過程中富邦不被看好的比賽，最後雙方戰成平手，悍將沒有損耗主力牛棚。

林逸翔在布魯斯上任之後受到重用，雖然他的控球不好，但大角度的滑球很容易騙到打者，意外收到不錯的效果。 聯合報系資料照片

然後並不是每個調度都能讓悍將嘗到甜頭，有時卻像玩火上身。布魯斯定義每個投手都可以是勝利組，因此沒有好用天天用的調度，但王尉永及曾峻岳兩位主力牛棚，或許仍須隨時待命，反而讓他們的穩定度下降。尤其曾峻岳雖然仍是優異的投手，但表現與上半季固定擔任佈局投手時相比，仍是有明顯不一樣。這有可能是壓力造成，或是搞不清楚哪時候需要上場，臨場調整不當所致。

曾峻岳改任終結者之後，表現時好時壞，與之前相比較不穩定，他的實力應該沒有問題，恐怕是布魯斯調度時沒有考慮到他的心理層面。 聯合報系資料照片

另外就是先發、牛棚似乎又重現兩邊跑的情形，其中包含優瑪及陳仕朋。原先布魯斯上任後，將優瑪移往牛棚，先發輪值則由羅力、江少慶、陳鴻文、陳仕朋及游霆崴擔任。然而游霆崴成為球隊勝投王之後，因為球隊短期內不會對戰中信，竟然直接下放二軍，讓球隊只能又把優瑪拉回先發。這樣的調度讓牛棚少了一位可用之兵，還讓先發的陳仕朋需要支援牛棚，最後兩人都沒收到好的效果，賠了夫人又折兵。

以目前富邦悍將的狀況而言，布魯斯大膽啟用原本沒有太多上場機會的球員，短短一個月就幫助球隊找到更多可用之兵，這部份功不可沒。不過目前投手的定位仍然混亂，加上年輕球員太多，恐怕心理上還需要好好調整，才能面對瞬息萬變的戰局。而且這些新生力軍目前的穩定度仍是不夠，布魯斯的創意調度雖然吃到不少甜頭，但恐怕仍是暗藏危機。