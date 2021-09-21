中職／龍隊贊助一半勝場 鄭凱文生涯第4度完成10勝賽季

面對味全龍隊，鄭凱文就是不會輸，今天先發6局被敲10安打、僅失2分，中信兄弟隊終場以6：2擊敗龍隊，鄭凱文成為本季第一位取得10勝的本土投手，生涯4度完成10勝球季則是史上第9人。

鄭凱文本季投出「屠龍手」美名，賽前對戰龍隊6場，取得壓倒性的4勝0敗、防禦率0.63，每局被上壘率只有0.74，此役是他連續第4場、近7場第6度對上龍隊。

龍隊前4局就從鄭凱文手中敲出9支安打，卻只搶下2分，先是第2局郭天信在滿壘時選到保送，第4局則是劉基鴻的安打帶有1分打點，鄭凱文被敲安打偏多，但將失分控制在最少量，為隊友保有逆襲的機會。

兄弟19歲小將宋晟睿攻守表現搶眼，單場3安「猛打賞」，第3局擔任首位打者敲出二壘打，跑回兄弟的第1分，第4局的安打再貢獻2分打點逆轉戰局。

鄭凱文收下本季第10勝，龍隊「贊助」一半勝場，中職生涯4度達到單季10勝成為史上第9人、本土第6人，潘威倫、勇壯同為8個10勝球季並列最多，接下來是謝長亨、羅力的6季，陳義信為5季，黃平洋、郭進興、風神及鄭凱文皆為4季。

鄭凱文分別在2014、15、19及今年完成10勝賽季，特別的是2019年全季0先發、65場後援出賽拿下11勝；本季則因兄弟本土先發投手出現漏洞，鄭凱文在球季開打前才緊急轉先發調整，而他也勝任愉快，投出全聯盟土投最多勝佳績。