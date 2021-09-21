中職／李聖裕特訓留到最後展企圖 上一軍力求表現
中信兄弟隊野手李聖裕以自主培訓球員合約展開職棒生涯，起步不如人但更努力，二軍揮棒訓練常留到最後、多問多學；升上一軍，總教練林威助評價表現比預期好，李聖裕把握機會求表現。
李聖裕2019年中職選秀沒有獲得球隊青睞，以自主培訓球員合約加入中信兄弟、展開職棒生涯，2020年成為合約所屬球員，職棒舞台得來不易，更珍惜機會努力拚，看到隊友在職棒舞台有好表現，求進步的企圖心強烈。
李聖裕去年整季在二軍磨練，當時二軍總教練為現任一軍總教練林威助，李聖裕透露，二軍每天晚上都有揮棒時間，一開始會有2、3個球員一起，時間約半個小時，但他通常會留到最後、多留半小時，跟總教練討論動作，也讓教練看自己的動作問題。
兄弟隊外野陣容今年較不穩定，張志豪因傷缺陣、近期陳文杰打擊也遇到低潮，李聖裕9月3日首度升上一軍，當天完成生涯初亮相、沒有打數，5日先發出賽，單場5打數敲出4支安打，生涯首安、首得分、首打點都出爐。
今天賽前李聖裕一軍總計10場出賽，27打數敲出9支安打，打擊率3成33，今天兄弟與味全龍隊比賽，李聖裕3局首打席也有敲出安打，連2場出賽敲安。
兄弟隊總教練林威助先前受訪時表示，目前為止李聖裕一軍表現比預期好，揮棒的軌跡不錯，身材雖然不算高大，但擊球力道不錯，前幾場比賽三振數雖然多，但他是年輕的球員，剛上來一軍可能還不適應投手的球種、可以理解。
李聖裕自評目前表現算及格，守備、跑壘盡自己的能力、展現積極的一面，但打擊上還有點不穩定，可能太過求表現造成反效果，也希望把握機會、爭取更多上場空間。
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