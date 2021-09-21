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U23世界盃／中華隊3投飆破153公里 熱身賽不敵墨西哥

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
邱駿威在U23熱身賽投0.2局，被敲2安打、1保送失2分。圖／中華棒協提供
邱駿威在U23熱身賽投0.2局，被敲2安打、1保送失2分。圖／中華棒協提供

U23世界盃棒球賽將於23日開打，中華隊今天與墨西哥進行熱身賽，7局賽事共用7位投手，樂天桃猿隊新秀邱駿威在5局下遭到墨西哥打線狙擊丟掉2分，7局下王志庭也因高飛犧牲打掉分，打線全場沒有分數進帳，中華隊最後以0：3敗給墨西哥。

總教練吳思賢表示，今天主要是讓選手熟悉球場跟比賽節奏，投手球速、調整狀況還不錯，莊陳仲敖、林振偉都有153公里，潘文輝更投到156公里。

對於兩名失分的投手，吳思賢表示，對邱駿威並不擔心，跟捕手默契再多配合幾次，不用刻意投到邊邊角角，讓他的主要武器球直球充分發揮就能收到很好效果，王志庭也是在測試滑球，才被掌握擊出安打後失血1分。

打擊部分，吳思賢提到今天安打比對手多，但是適時一擊的掌握度不夠，中心打線林軒逸跟李育全要加緊進度，也期待兩位旅美野手明天會合後能夠替中華隊打線加溫。

中華隊投手群今天輪番上陣，依序為莊陳仲敖、林昱珉、林振偉、徐基麟、邱駿威、潘文輝及王志庭，邱駿威被對手擊出2安打加上1保送，投0.2局失2分；因熱身賽而額外進行的7局下，王志庭被敲三壘打後因高飛犧牲打掉分。

中華隊此役安打比對手多，但始終欠缺臨門一腳，也讓中華隊最後無法攻下分數，曾宸佐1安打、1保送表現最出色，邱辰、沈朕清與李亦崴也都有安打貢獻。中華隊明天將休息一天，22日進行最終練球，接著就是23日正式比賽開打。

潘文輝投1.1局無失分、送出2K，最快球速156公里。圖／中華棒協提供
潘文輝投1.1局無失分、送出2K，最快球速156公里。圖／中華棒協提供

中華隊 王志庭 林昱珉

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