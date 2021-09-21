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MiLB／王志庭遭皇家隊釋出 U23求表現盼延續旅外生涯

中央社 / 台北21日電
旅美皇家隊投手王志庭遭皇家隊釋出。圖／王志庭提供
旅美皇家隊投手王志庭遭皇家隊釋出。圖／王志庭提供

旅美皇家隊投手王志庭本季最高層級到低階1A，低階1A後援出賽防禦率1.84、數據不差，但遭皇家隊釋出；王志庭目前向U23世界盃棒球賽台灣代表隊報到，也在熱身賽登板，力求表現，盼爭取延續旅外生涯。

22歲的左投王志庭2017年底與美國職棒堪薩斯市皇家隊簽約、2018年展開旅美生涯，今年球季從新人聯盟出賽，8月中升上低階1A，在低階1A出賽總計7場，投14.2局失掉3分責失分，投出18次三振，戰績1敗、出賽防禦率1.84。

王志庭本季小聯盟出賽總計17場後援（3場先發），投45.1局、為旅美生涯單季新高，失掉12分責失分，戰績3敗、2救援，出賽防禦率2.38也是旅美生涯單季最佳成績，但美國時間17日被球隊釋出。

王志庭有被選入將於墨西哥當地時間23日開打的U23世界盃棒球賽台灣代表隊中，已經到墨西哥與球隊會合，U23世界盃棒球賽美國職棒各球團預告會派出主管層級的球探到場，王志庭把握機會投出表現、力爭延續旅外生涯。

U23世界盃棒球賽台灣代表隊今天與墨西哥代表隊打熱身賽，王志庭也有登板投1局失1分，主要為測試球路、調整狀況，近況不差。

王志庭 皇家

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