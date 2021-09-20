中職／悍將桃猿打12局握手言和 洪總：很多時候輸在自己

中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊鏖戰至延長賽12局，打了5小時14分鐘，終場以4比4握手言和；悍將隊吞下對戰7連不勝，總教練洪一中直言，有機會沒能把握，很多時候是輸在自己。

富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將隊野手李宗賢回到一軍、先發打9棒、守游擊，歸隊首場比賽就有好表現，3局敲出二壘打、跑回球隊第1分。

悍將隊8局打完2比4落後，9局最後反攻機會，申皓瑋敲出安打，戴云真敲出個人中職生涯首安、二壘打推進，戴培峰敲出滾地球先送回1分，李宗賢適時安打，送回球隊追平分，但兩隊延長賽都沒能再添分數、握手言和，李宗賢拿下單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊沒能拿下比賽勝利，與樂天桃猿隊對戰7連不勝，悍將隊總教練洪一中表示，比賽後半段有5個打席的機會可以結束比賽，都沒能把握，也一直鼓勵選手，如果是被打、敗給對手就是技不如人，只能再練，「但很多時候我們都是敗在自己」。

悍將隊先發投手江少慶前3局表現不錯，4局隊友守備失誤影響失分，今天總計用115球投6局，投球數為回中職後單場新高，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉4分（1分責失分）、無關勝敗。

洪一中也提到，失誤當然會造成影響，但江少慶作為球隊的王牌投手，面對失誤的時候，危機處理能力還要再加強。

江少慶表示，今天4局狀況比較多，除了失誤、還有觀眾闖入場內的插曲，這在國外也有遇過，當下趁著空檔有再跟捕手溝通、維持熱身，失誤就是比賽環節的一部分，只能盡可能做好自己的工作。

江少慶表示，這幾場先發下來，有感覺到對手在抓自己的速球打，接下來還有更多的比賽、會持續調整備戰，至於投球數多沒有太大的影響。