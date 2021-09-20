中職／戴云真生涯首安出爐 高張力局面當磨練求成長

中職富邦悍將隊近期啟用新人，野手戴云真把握機會，今天9局敲出生涯首安、二壘打延續球隊攻勢，但延長賽2次機會都沒能敲安，總教練洪一中表示，希望新人可以透過高張力局面學習成長。

戴云真2019年選秀會第6輪被富邦悍將隊選入，直到今年才有一軍出賽機會，17日首度升上一軍，首場先發出賽3打數沒有安打，今天賽前總計4打席沒有安打。今天與樂天桃猿隊交手，戴云真再度被排入先發打序，他也把握機會表現。

戴云真2局吞下三振，4、7局都敲出游擊方向滾地球出局，9局壘上有人打擊機會，敲出右外野方向二壘打、推進攻勢，悍將隊靠著戴培峰敲出投手方向滾地球跑回1分，李宗賢適時安打，戴云真跑回球隊追平分。

戴云真延長賽第10局得點圈有人時上場打擊，敲出二壘方向滾地球出局，12局吞下三振，成為該場比賽最後一個出局數，悍將、桃猿終場4比4握手言和，戴云真今天總計6打數敲出1支安打。

總教練洪一中表示，近期球隊啟用新人，比賽後半段有機會的打席，知道戴云真很緊張、在場邊一直深呼吸，他不斷鼓勵選手，不要在比賽過後才發現什麼都沒得到，至少下一次再面對同樣的場面時，知道怎麼調整，這就是成長的過程。