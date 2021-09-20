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中職／江少慶優質先發贏不了 悍將對戰猿隊7連不勝

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
悍將李宗賢。記者侯永全／攝影
悍將李宗賢。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天回到新莊球場再戰樂天桃猿隊， 雙方一路僵持到延長12局，打了超過5小時，最後4：4和局收場，悍將隊最近5連不勝、對戰猿隊7連不勝，下半季排名繼續墊底。

悍將隊面對猿隊洋投霸林爵，3局下展開攻勢，李宗賢、林益全先後揮出二壘打，攻下全場第1分，范國宸追加安打再下一城，取得2：0領先。

江少慶前3局完全壓制猿隊打線，只出現1次保送，4局上被郭永維揮出安打，三振廖健富後，陳俊秀揮出三壘滾地球，悍將隊三壘手辛元旭發生失誤，讓猿隊逮到得分機會。

接著朱育賢高飛犧牲打，邱丹、林承飛連續安打，一共攻下3分，猿隊反以3：2超前。

6局上，猿隊攻勢再起，廖健富獲保送後，靠朱育賢、邱丹安打再得1分。

江少慶投115球完成6局任務，被揮出5支安打、保送兩次，飆出5次三振，失4分只有1分自責，最近連續4場優質先發，戰績仍是2勝1敗。

霸林爵先發6.2局，被揮出4支安打、保送兩次，飆出7次三振，失兩分同樣無關勝敗。

猿隊9局下推出洋投豪勁，被申皓瑋、戴云真（生涯首安，二壘打）、李宗賢揮出安打，失兩分救援失敗，也中斷昨天創下的連續25場比賽未失分中職紀錄，兩隊4：4進入延長賽。

朱育賢 廖健富

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