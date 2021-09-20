中職／胡冠俞守備狀況回二軍再強化 盼抗壓更好

中央社 / 新北20日電
富邦悍將胡冠俞。 報系資料照
富邦悍將胡冠俞。 報系資料照

中職富邦悍將隊內野手胡冠俞9月初重回一軍，守備高飛球判斷發生失誤、打擊也沒能發揮，胡冠俞坦言心情受到影響需要克服，下二軍各方面都要強化，讓自己抗壓更好。

胡冠俞今年7月首度升上一軍，7月30日生涯一軍初亮相，代打上場、接替守二壘，當天敲出生涯首安是二壘打，首安、首打點、首得分都出爐。

胡冠俞8月底下二軍，9月7日重回一軍與統一獅隊比賽先發出賽守備上有狀況，首局高飛球判斷出現失誤、造成失分，但打擊上有表現，單場敲出2支安打，9月3場出賽，總計10打數敲出2支安打、吞下3次三振，今天再度被下放二軍。

總教練洪一中表示，近期球隊大量啟用新人，就是想讓他們上來試看看，如果可以就繼續留、不能則再回二軍練。

洪一中也提到，讓球員們上來一軍，體驗不同的張力，回二軍知道該加強什麼，目前看來胡冠俞還需要一點時間，打擊的東西很難說，但是這幾場比賽有2次高飛球的守備判斷有狀況，是比較需要注意的地方。

胡冠俞自評此次上來守備、打擊表現都不理想，7日先發高飛球判斷出問題，當想心想：「完蛋了、一定會被罵」，失誤後上場打擊，遇到獅隊捕手林岱安、內野手林靖凱，兩人都鼓勵他，說那個球並不好接。

胡冠俞表示，賽後也有看到一些批評，心情難免受影響，下場後教練團和隊友都是鼓勵比較多，要他大膽去做、不要害怕，爸爸鼓勵不要在意，但還是會去想。

這次上一軍打擊只有第一場有發揮，守備又有狀況，胡冠俞表示，打擊方面不會強求，自己的角色本來就是助攻、推進，不會要求長打，守備的強化和穩定才是重點，回二軍繼續練。

除了技術層面，胡冠俞也希望克服心理障礙，「覺得自己心理太脆弱了，抗壓要再強化」，各方面都要加強，讓教練覺得自己已經準備好上一軍表現。

洪一中 富邦悍將

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