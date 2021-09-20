日職／王柏融3打數敲1安 火腿不敵羅德

中央社 / 台北20日電
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

旅日火腿隊野手王柏融今天先發出賽，7局敲出左外野方向安打，單場3打數敲1安，火腿隊終場以0比1不敵羅德隊。

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天在札幌巨蛋迎戰千葉羅德海洋隊，火腿隊台灣好手王柏融先發打第5棒、指定打擊。

王柏融2局敲出左外野方向飛球出局，4局敲出三壘方向飛球出局，7局敲出左外野方向安打後、被換代跑退場，今天出賽敲1安、賽後打擊率2成40。

今天比賽是投手戰，兩隊5局打完都沒能拿下分數，羅德隊6局靠著加藤匠馬左外野方向二壘打開啟攻勢，再靠著犧牲短打、高飛犧牲打拿下全場唯一1分，順利拿下勝利。

羅德隊先發投手石川步今天用92球投6局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、沒有保送，無失分、拿下勝投。

日本火腿鬥士 羅德海洋 王柏融

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