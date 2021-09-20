中職／陳仕朋後援登板當經驗 隊友驚喜慶生感動偷哭
富邦悍將隊投手陳仕朋昨天比賽登板後援，嚇到對手樂天桃猿隊，陳仕朋說，後援和先發感覺很不同、當作經驗。陳仕朋今天過生日，隊友驚喜慶生，他笑說：「感動、有偷偷哭。」
中職富邦悍將隊昨天在桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，陳仕朋6局登板中繼，總計用38球投1.1局，被敲7支安打，投出1次三振，失掉3分責失分、無關勝敗。陳仕朋本季都是先發出賽，昨天突然上場中繼，桃猿隊總教練曾豪駒坦言嚇一跳。
陳仕朋表示，賽前就有溝通過，如果教練團有需要，要登板應該沒問題，最近球隊牛棚投手比較不足，也想要盡自己的力量幫助球隊，本來預定可以投2、3局，如果可以，把後面局數都吃下來也沒關係，但沒能完成設定的任務。
陳仕朋表示，後援和先發很不一樣，昨天後援登板有點不習慣，因為對手已經在比賽的高峰狀態，上場就需要馬上進入狀況，用不同的心態面對比賽，也可以當作經驗。
陳仕朋15日先發出賽用88球投5.1局，休息3天又登板後援投1.1局，他表示體力沒有太大問題，本週先發場次應該會在週末。
今天是陳仕朋24歲生日，昨晚剛過半夜12時、聽到敲門聲，一開門就想到可能是隊友要幫他慶生，被問起有沒有感動落淚，他笑說：「有偷偷哭、很感動。」陳仕朋許下生日願望，希望可以健康、球隊越來越好，至於勝投則不強求。
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