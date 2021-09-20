中職／李宗賢表現落差自信心受影響 靠練習量找感覺

中央社 / 台北20日電
富邦悍將隊李宗賢。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊李宗賢。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將隊內野手李宗賢今天回到一軍，李宗賢分析今年與去年表現的落差，坦言自信心受影響，下二軍沉澱、找回好的東西，現階段靠練習量找回感覺，先求最基本的守備穩定發揮。

富邦悍將隊內野手李宗賢去年球季有不錯表現，整季117場出賽，打擊率3成09，敲出117支安打、5發全壘打，今年目前為止56場出賽，到今天賽前打擊率僅2成06、表現有落差，先前也下二軍調整，今天重回一軍。

李宗賢坦言，或許可能因為去年有打出好的成績，今年更想要表現，給自己的壓力越來越大，反而造成反效果，這段期間想辦法調適心情，希望可以掌握當下，棒球本來就是失敗比成功機率大的運動項目。

李宗賢表示，此次下去二軍主要是靠著訓練量找回好的感覺，現階段球季還在進行中，無論是打擊還是守備，要調整改變什麼，可能沒辦法馬上達到成效，姿勢的微調要等到季後訓練再進行。

李宗賢也提到，現階段主要希望守備可以穩定發揮，打擊是比較吃天分的部分，自己的身形有侷限，打擊近期起伏比較大，需要時間調整，但守備可以靠量練出來，希望在守備上可以幫助球隊守下分數。

富邦悍將隊今天在新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，李宗賢回到先發，打第9棒、守游擊，悍將隊派出投手江少慶先發。

李宗賢 富邦悍將 棒球

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