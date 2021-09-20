日職／吳念庭第8轟出爐 登英雄訪問直呼完美的全壘打

旅日西武獅隊野手吳念庭今天3局敲出陽春砲、帶起球隊攻勢，個人本季第8轟出爐，率隊以6比4擊敗歐力士隊，吳念庭接受英雄訪問直呼，「完美的全壘打」，開心幫球隊先馳得點。

埼玉西武獅隊今天在大阪巨蛋與歐力士猛牛隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發打第8棒、守三壘，西武隊前2局沒能敲出安打，3局1人出局後，吳念庭敲出右外野方向陽春砲，帶起球隊攻勢，這也是吳念庭繼7月14日後、睽違2個多月再開轟。

西武隊延續攻勢，靠著川越誠司、岸潤一郎接連安打，森友哉選到四壞保送攻占滿壘，中村剛也適時安打，一棒送回2分，西武隊取得3比0領先。

歐力士隊4局靠著紅林弘太郎陽春砲追回1分，西武隊5局再起攻勢，靠著單局3安、1次保送，攻下3分、拉大領先差距，歐力士隊5、6、8局各追1分，但追分不及、西武拿下勝利。

吳念庭今天3局開轟，4局敲出左外野方向飛球出局，6局敲出中外野方向飛球出局，9局敲出左外野方向飛球出局，總計4打數敲1安、貢獻1分打點，賽後打擊率2成59，也接受賽後英雄訪問。

吳念庭表示，全壘打抓到直球攻擊，很完美、打到的瞬間就有感覺會是全壘打，也提到最近打擊揮棒的感覺不錯，帶著這樣好的感覺上場打擊，很開心可以有好表現幫助球隊先拿下分數，接下來回到主場賽事，也會繼續為了球隊勝利努力貢獻。